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باشاغا يؤكد دور الأحزاب الفاعل في تقويم عمل الحكومة

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 September, 2022

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ضرورة عمل الأحزاب السياسية نظراً لدورها الفاعل في تقويم عمل الحكومة والمؤسسات التنفيذية، وطرح المبادرات الوطنية ونشر ثقافة الحوار والتعاون بين الأطياف السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء باشاغا الانين بمقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع ممثلي الأحزاب والتجمعات السياسية.

وقدّم ممثلو الأحزاب رؤيتهم لرئيس الحكومة حول الوضع الليبي الراهن، مؤكدين دعمهم لأي مساعٍ تهدف لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل في المشهد الليبي، وتعاونهم مع الحكومة ومؤسساتها للمساهمة في وضع الخطط والبرامج لتنفيذ استحقاقاتها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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