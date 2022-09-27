منظمة العلوم البحرية تنتقد تجاهل تحليل عينات الأسماك النافقة في ميناء درنة

أعربت منظمة العلوم والأحياء البحرية ببلدية درنة، عن استيائها من إهمال تحليل عينات من الأسماك النافقة بحوض ميناء درنة البحري، التي عثر عليها بكميات كبيرة قبل فترة.

وقال رئيس مجلس إدارة المنظمة عز النصر عاشور أبزيو، في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية، أمس الإثنين، إن المنظمة أرسلت العينات إلى معمل التحليل الواقع في مدينة البيضاء، الذي رد أخيرا على طلب المنظمة النتائج قائلا إن العينات التي وصلت جرى التخلص منها؛ لتعفنها وتعذر تحليلها.

المنظمة تخمن وجود مواد سامة في مياه حوض ميناء درنة

وأضاف أن منظمة العلوم البحرية «وقفت عاجزة»؛ لأنها لا تستند على أي دعم حكومي، وهي منظمة غير ربحية هدفها الاهتمام بالبيئة البحرية، مشيرا إلى أن عدم وجود معمل خاص بالتحليل في درنة «جعل هذا الملف يغلق دون معرفة أسباب نفوق الأسماك».

– نفوق كميات من الأسماك بحوض ميناء درنة (صور)

وتابع: «ولهذا السبب، سيظل تخمين المنظمة قائما أن السبب يرجع إلى ارتفاع نسبة المواد السامة داخل حوض ميناء درنة، ما جعل الأسماك تنفق وبشكل جماعي»، مطالبا بوجود معامل تحليل داخل درنة؛ لتسهيل مهمة المنظمة.

العثور على كميات من الأسماك النافقة

وفي الثامن من سبتمبر الجاري، فوجئ العاملون بميناء درنة بتجمع كميات من الأسماك النافقة في حوض الميناء قرب الرصيف الغربي.

وتفقد مسؤولون من مكتب الهيئة العامة للثروة البحرية فرع درنة ونقابة الصيادين، فيما جمعت عينات من الأسماك النافقة عبر باحثين من منظمة العلوم والأحياء البرية.