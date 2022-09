المتحدث باسم الكتيبة “173” مشاة يؤكد البدء في صيانة كافة النقاط الحدودية مع الجزائر

ليبيا – أكد المتحدث باسم الكتيبة “173” مشاة التابعة للقيادة العامة حسين كويوي البدء في صيانة كافة النقاط الحدودية، لافتًا إلى أنها ستكون جاهزة أمنيًا ولوجستيًا خلال 20 يومًا على الأكثر.

كويوي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال: إن صيانة ستجرى للبوابات الفاصلة بين أوباري وغات لتكون جاهزة.

كما لفت إلى أن الكتيبة 173 تتحمل تكلفة صيانة كل هذه البوابات، بعد التعاقد مع شركة متخصصة في ذلك، بدعم من القائد العام.

كويوي أشار إلى أنه ولأول مرة منذ ما وصفها بـ”ثورة فبراير 2011 ” سيجري الاهتمام بالنقاط الحدودية، خاصة مع الجزائر.

