وزير الداخلية يبحث مع مدير أمن مطار بنينا الأوضاع الأمنية

الوطن| متابعات

أعلنت وزارة الداخلية الليبية عن اجتماع وزير الداخلية “عصام أبو زريبة” بِمُدير أمن منفذ مَطار بنينا الدولي اللواء “سعد محمد العكوكي” صباح أمس الاثنين.

واستعرضت الداخلية ما جاء في هذا الاجتماع من مناقشة الأوضاع الأمنية وَالجهود التي يبذلها أعضاء هيئة الشرطة فِي حفظ الأمن داخل المطار، والصعوبات التي تواجه المُديريِّة وتعرقل أداء عملها.

وانتهى الاجتماع، بحسب الوزارة، ببحث سبل تذليل هذه الصعوبات؛ لاِنجاح سيّر العملية الأمنية وَتقديم أفضل الخدمات، ومناقشة ما يتوجب على رجال الأمن وهيئة الشرطة عمله لحفظ سلامة المواطنين.