الشركة الليبية للموانئ تُشارك في ورشة الرقمنة والموانئ الذكية في المغرب

أخبار ليبيا 24

شاركت الشركة الليبية للموانئ، في فعاليات اجتماع مجلس اتحاد إدارات موانئ شمال أفريقيا.

وأفادت الشركة في بيان لها، أنها شاركت أيضًا في ورشة “الرقمنة أو الموانئ الذكية”، والتي تترأسها “الوكالة الوطنية للموانئ بالمملكة المغربية”، حيثُ مثّل الشركة الليبية للمواني، كلّ من مدير إدارة المناولة والتخزين بالشركة، ومدير إدارة الشؤون المالية بالشركة.

وأشارت الشركة في ذات البيان أن الاجتماعات ستستمر حتى 29 سبتمبر، بمراكش المغربية، وذلك للاستعداد لأشغال الاجتماع السنوي (لبورتنيت)، والذي يُنظّم بشراكة كل من التحالف الأفريقي للتجارة الإلكترونية، والشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، تحت شعار الشبابيك الوحيدة المستقبلية في قلب التحول الرقمي وتيسير تدفقات التجارة عبر الحدود.