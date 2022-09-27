محمد صلاح يعود مبكرا إلى ليفربول.. أمران يسعدان كلوب

عاد النجم المصري، محمد صلاح، إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي سريعا، مختصرا مشاركته مع الفراعنة.

وكان من المقرر أن يشارك محمد صلاح مع الفراعنة في المواجهة الودية مع ليبيريا، الثلاثاء، لكن المدرب روي فيتوريا قرر إراحة النجم والسماح له بالعودة إلى ناديه ليفربول.

ويترقب المصريون اليوم مباراة منتخبهم مع ليبيريا في مدينة الإسكندرية المقررة الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.

وكان محمد صلاح قاد منتخب مصر، الجمعة، للفوز على النيجر 3- صفر، في أول ظهور للمدرب الجديد البرتغالي فيتوريا.

وسجل صلاح ثنائية في الدقيقتين 43 و67، فيما كان مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد صاحب الهدف الثالث في الدقيقة 55.

وتأتي هاتان المباراتان ضمن استعدادات منتخب مصر للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا التي تحتضنها ساحل العاج عام 2023.

وشكّلت المباراة أمام النيجر عودة صلاح إلى المنتخب المصري في المواجهات الودية الدولية، بعد غياب دام نحو 3 أعوام.

أهداف في الشباك والنادي

وأتاحت مباراة النيجر أمام صلاح فرصة تقليص الفارق مع حسام حسن، الذي يطارده صلاح بغية الحصول على لقب الهداف التاريخي للفراعنة.

وأحرز صلاح حتى الآن 47 هدفا في 84 مباراة دولية، فيما سجل حسام حسن 69 هدفا في 178 مباراة.

وكتبت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن ليفربول تلقى دفعة قوية مع عودة صلاح السريعة إلى صفوفه.

وتأتي عودة صلاح إلى إنجلترا مع اقتراب استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز هناك.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول برايتون يوم السبت 1 أكتوبر، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الممتاز.

ويعاني ليفربول من بداية متعثرة في الموسم الحالي، ويحتل حاليا المرتبة الثامنة، بفوزين فقط.

ومن جانبها، قالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن مدرب “الريدز”، يورغن كلوب، تلقى عونا بعد قرار منتخب مصر الذي يعيد صلاح إلى صفوف النادي قبل الموعد المحدد.

وأضافت الصحيفة أن صلاح أظهر في مواجهة النيجر عودة إلى أحسن حالاته بعد تراجع في بداية الدوري.

وقالت إن أداء صلاح في المباراة الودية وعودته السريعة ستسعد المدرب الألماني كثيرا، خاصة أنها تأتي قبيل جدول مزدحم بالمواجهات المحلية.