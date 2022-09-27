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النعّاس: القرضاوي صاحب تاريخٌ طويل في الدعوة للجهاد

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمد النعاس، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، أن يوسف القرضاوي الرئيس السابق لما يعرف «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذراع الدينية لجماعة الإخوان المسلمين، والذي توفي أمس، صاحب تاريخٌ طويل في الدعوة للجهاد، بحسب تعبيره.

وقال النعاس، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بمزيد من الأسى والحزن، تودع الأمة الإسلامية اليوم علما من أعلامها الكبار، هو الشيخ الإمام، والداعية الجليل، والفقيه المفكر الإسلامي الوسطي، الدكتور يوسف القرضاوى”، وفقا لقوله.

وأضاف “رحل القرضاوي مخلفا وراءه أكثر من مائة مؤلف في شتى فروع الفقه والثقافة الإسلامية، وتاريخا طويلا من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، والصبر على المكاره في سبيل نصرة الإسلام والمسلمين وجمع كلمتهم”، على حد زعمه.

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صحيفة الساعة 24

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