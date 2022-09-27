«الرقابة على الأغذية»: حظر استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم في الأغذية

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية حظر استخدام المضاف «E171» ثاني أكسيد التيتانيوم في الأغذية.

جاء ذلك في تعميم إلى مدراء الفروع، نشر على صفحة المركز في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار التعميم إلى مراسلة المركز الوطني للموصفات والمعايير القياسية بشأن حظر دول الاتحاد الأوروبي المضاف في الأغذية.

كما دعا إلى منح فترة سماح قانونية للموردين، لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك لعدم استيراد الأغذية التي يدخل هذا المضاف ضمن مكوناتها، على أن يجري إعلامهم عبر لوحات الإعلانات بمنافذ وفروع المركز.