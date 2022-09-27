وزير المالية يوجه بالتقيد في استخدام الأموال في السفارات والبعثات الخارجية 

العنوان – طرابلس

أصدر وزير المالية خالد المبروك مجموعة من الإجراءات من شأنها التقيد في استخدام الأموال في السفارات والبعثات الخارجية.

وطالب المبروك في خطاب عاجل إلى المراقبين الماليين بالسفارات والبعثات السياسية في الخارج، بضرورة موافاة إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بالوزارة، ببيانات دقيقة عن المنظمات الإقليمية والدولية التي تساهم فيها ليبيا.

وشدد وزير المالية على أن تتضمن هذه البيانات حصر لقيمة المساهمات عن السنوات السابقة، والمساهمات المستحقة لسنة 2022.

وأكد المبروك على ضرورة الالتزام بتحويل قيمة المساهمات المخصصة والمحالة إلى الجهات التي وجه لها الخطاب، حسب ما يصدر من تعليمات من وزارة الخارجية، وموافاة إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالخارجية، في مدة لا تتجاوز الأسبوعين حسب الخطاب.

ولفت إلى أن ما صدر من إجراءات هو بناء على التعليمات التي صدرت من رئاسة الوزراء، بشأن التقيد في استخدام الأموال التي تصدر للجهات العامة، والمُمَولة من الميزانية العامة.