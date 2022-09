ليبيا – قال المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال محمد حمودة بشأن رد الحكومة على تقرير ديوان المحاسبة عبر اجتماع مجلس الوزراء إنه في اجتماع مجلس الوزراء كان هناك بيان لرئيس الحكومة، لكنها لا تعتبر ردودًا أو تفاعلًا نهائيًا مع ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة.

حمودة أكد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الأحد وتابعته صحيفة المرصد على أن رئيس الحكومة أعطى تعليماته لكافة الجهات التابعة للحكومة بأن يقوموا بالرد كتابيًا على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، وأن تقوم كل جهة بالرد، وهناك كتاب آخر وقرار تم إصداره من قبل الرئيس يتعلق بإيقاف العديد من المزايا والمصاريف التي تعد مكملة في عمل الحكومة والوزارات التابعة، وضبط بعض النفقات التي وردت من ضمن ملاحظات التقرير.

وبشأن رد رئيس هيئة الأوقاف على التقرير علق: “لا شك أن الحصول على المعلومة حق أساسي للمواطنين وأن الدولة الديمقراطية يجب أن يكون فيها مؤسسات رقابية تقوم بواجبها الرقابي، وتكون المؤسسات التنفيذية منفتحة على الرقابة، وبما أن التقرير أثار التفاعل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي كل الأطراف لجأت للتصريح من خلال منصات التواصل الاجتماعي من أجل إيضاح الصورة للرأي العام، هو أمر سياسي قبل أن يكون قانونيًا”.

وشدد على أن الردود القانونية تتم من خلال المؤسسات الرسمية وفي حال وجود اتهامات وفساد هناك تسلسل قانوني يتم إتباعه حتى يتم ثبوت الاتهام من نفيه. بحسب قوله.

The post حمودة: الدبيبة أصدر قرارًا بإيقاف العديد من المزايا والمصاريف لضبط بعض النفقات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية