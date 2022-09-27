الارصاد: استمرار تأثير الموجة الساخنة.. وامطار جيدة ورعدية اليوم على هــذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 27/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تكاثر للسحب على مناطق الشمال الغربي مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية من مساء هذا اليوم..

ووفقا للتقرير تكون الفرصة مؤاتية أكثر يوم الغد لسقوط الأمطار حيث من المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق الممتدة من ( راس اجدير إلى مصراته – سهل جفارة – جبل نفوسة – ترهونة – مسلاته –بني وليد ) مما قد تسبب في تجمع المياه في الاماكن المنخفضة.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا هذا اليوم على مناطق وسط وشرق ليبيا نتيجة تأثير كتلة هوائية ساخنة، وتتراجع بدايةً من مساء هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي.

والله اعلـــــــــــم.