“البحث الجنائي ببنغازي”: القبض على شخص قام بحرق منزل مواطن ولاذ بالفرار 

أعلن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، القبض على شخص بتهمة حرق منزل مواطن ولاذ بالفرار.

وأوضحت مديرية الأمن في بيان، أنه “استجابة لشكوى مواطن ضد مجهول قام بحرق منزله ولاذ بالفرار، قام قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن الفاعل، وانتقل أعضاء التحريات إلى منطقة القوارشة حيث مكان الواقعة وتم جمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة بالقرب من المكان”.

وتابع البيان؛ “وتمكن أعضاء التحريات من الحصول على مقطع فيديو لكاميرات المراقبة ظهر فيه شخص يقوم بحرق المنزل وتم التحري عن الشخص حيث تمكن أعضاء التحريات من تحديد هويته والأماكن التي يتردد عليها”.

وأردف البيان؛ “وعقب ورود معلومات عن تجواله بمنطقة القوارشة بالتحديد مشروع الصفصفة وتم إعداد كمين محكم له وضبطه وضبط بحوزته سلاح ناري نوع خرطوش و 6 أقراص حبوب مُهلوسة نوع اكسترا وقرصين نوع بترل”.

وأوضح البيان؛ أنه “تم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.م.ح من مواليد 1997 واعترف بحرقه للمنزل، وأفاد أيضا أنه كان تحت تأثير المخدرات نتيجة تعاطيه لحبوب الهلوسة والمواد المُسكرة وتم إحالته للنيابة العامة”.