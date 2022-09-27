شكري وجوتيريش يبحثان الأوضاع في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 September, 2022

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع السكرتير العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن اللقاء جرى في ختام مشاركة الوزير فى أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الحوار تناول بشكل مفصل التداعيات الاقتصادية والسياسية للازمة الأوكرانية-الروسية، وتطورات الأوضاع فى ليبيا والشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

وفى ختام اللقاء، حرص وزير الخارجية على تأكيد التزام مصر بدعم دور الأمم المتحدة فى حفظ وبناء السلام، والاستمرار فى المشاركة الفعالة فى عمليات حفظ السلام فى مناطق النزاعات، وكذا التزام مصر بدعم واحترام مقاصد ميثاق الأمم المتحدة.