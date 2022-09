الزحوف: سنعقد اجتماعًا لبحث خطط التصدي للجريمة والعصابات الخارجة عن القانون وتجارة المخدرات في المدينة

ليبيا – أكد عضو مجلس أعيان وحكماء الزاوية البشتي الزحوف أنه تم الاتفاق على تسليم المتسبب في اندلاع الاشتباكات في الزاوية المتهم بإطلاق الرصاص على أحد أفراد الكتائب إلى أجهزة الدولة الأمنية ووقف الاشتباكات.

الزحوف وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، قال: “تم الاتفاق على عقد اجتماع في الزاوية بإشراف عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وآمر المنطقة العسكرية الغربية صلاح النمروش والمسؤولين الأمنيين في المدينة ومجلس الحكماء والأعيان؛ لبحث وقف الاشتباكات”.

ونوه إلى أن الاجتماع سيبحث خطط التصدي للجريمة والعصابات الخارجة عن القانون وتجارة المخدرات بالمدينة.

