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قرار رسمي بحظر استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم في الأغذية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

قرر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، حظر استخدام المادة المضافة  ثاني أكسيد التيتانيوم «E171» في الأغذية.

وعمم المركز القرار على مدراء الفروع، وفق كتاب رسمي اطلع عليه موقع “الوطن”.

وأشار التعميم إلى مراسلة المركز الوطني للموصفات والمعايير القياسية بشأن حظر دول الاتحاد الأوروبي المضاف في الأغذية.

ودعا تعميم المركز إلى منح فترة سماح قانونية للموردين، لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك لعدم استيراد الأغذية التي يدخل هذا المضاف ضمن مكوناتها، على أن يجري إعلامهم عبر لوحات الإعلانات بمنافذ وفروع المركز.

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الوطن الليبية

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