العرفي: هناك نحو 50 قانون جاهز لم يتم عرضه على مجلس النواب للتصويت

كشف عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن هناك مجموعة من القوانين ستعرض للنقاش، خلال جلسة مجلس النواب اليوم، برئاسة عقيلة صالح، من بينها قانون الأمن الداخلي وقانون جدول المرتبات الموحد المحال من الحكومة الليبية، لافتًا إلى أن الجلسة ستبحث أيضًا ملف اختيار النائب الثاني للرئاسة.

وأوضح العرفي في تصريحات صحفية، أن جدول المرتبات الموحد المقدم من الحكومة الليبية، لم يحدد الوعاء المالي لمرتبات مسؤولي الدولة، مشيرا إلى أنّ لجنة المالية انتهت من تصورها لهذا الملف.

وأشار العرفي ألى أن هناك مايقارب من 50 قانون جاهز ولكن لم يتم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه، من بينها قانون جهاز الأمن الداخلي، مشددا على ضرورة أن يحكم الجهاز في مدن البلاد قانون موحد.