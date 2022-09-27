أسامة الصلابي: هزّنا المصاب وهدّنا الألم بوفاة الشيخ القرضاوي

علق أسامة الصلابي، القيادي الليبي في تنظيم الإخوان، المدرج على قوائم الإرهاب، على وفاة الإخواني يوسف القرضاوي الرئيس السابق لما يعرف «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذراع الدينية لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا: “هزّنا المصاب وهدّنا الألم بوفاة الشيخ القرضاوي”، بحسب تعبيره.

وقال الصلابي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون”، وفقا لقوله.

وأضاف “رحمك الله أيها الشيخ الراحل الكبير.. فلقد هزَّنا المصاب، وهدَّنا الألم، لقد عاش حياةً مضيئةً رائعةً، ومات ميتةً عظيمةً شامخةً، ومضى إلى ربه راضيًا مرضيًّا تتلقاه رحمات الله”، على حد وصفه.