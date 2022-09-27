حكومة الوحدة تعلن برامج وزارة الصحة لتوطين العلاج بالداخل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 September, 2022

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء برامج وزارة الصحة لتوطين العلاج بالداخل الليبي.

وبينت منصة “حكومتنا” أن برامج توطين العلاج بالداخل تشم علاج 300 حالة ضمن البرنامج الوطني للقلب المفتوح، و500 حالة ضمن البرنامج الوطني للقرنية، و120 حالة ضمن البرنامج الوطني للقوقعة، 20 حالة ضمن البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، 1000 حالة ضمن البرنامج الوطني للمفاصل.

كما قدمت وزارة الصحة الدعم الكامل للبرنامج الوطني للعقم، والبرنامج الوطني الطوارئ، والبرنامج الوطني لعلاج الأورام.