بليحق: انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي 

العنوان – بنغازي

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب بمقر المجلس في مدينة بنغازي.

وأضاف بليحق أن الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مؤكدًا أن الجلسة منقولة على الهواء مباشرة.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وجه اليومين الماضين دعوة لأعضاء المجلس للجلسة

الرسمية التي ستنعقد في مدينة بنغازي اليوم الثلاثاء.

وأوضح صالح أن الجلسة ستخصص لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ومناقشة مشروع قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة الليبية وعدد من بنود جدول أعمال المجلس.