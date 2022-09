دريجة: نهاية النقاشات التي سيجريها باثيلي ستكون أما إعلان دستوري جديد أو إجراء انتخابات

ليبيا – قال المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة إن المبعوث الأممي الجديد عبدالله باثيلي سيباشر عمله بعد أسبوعين، وتبدأ جولة أخرى من المشاورات والنقاشات، سيكون في نهايتها أما إعلان دستوري وانتخابات وهذا مرجح حسب المعطيات الحالية.

دريجة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أكد أن الحكومة الجديدة مهمتها الوصول للانتخابات على أساس قاعدة دستورية يعدها لقاء سياسي آخر.

ولفت الدريجة النظر إلى أن ليبيا مقبلة على خارطة طريق أخرى.

