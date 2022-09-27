افحيمة: مجلس النواب سيقف وقفة جادة إزاء ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب “صالح افحيمة”، إنّه يتوقع اتخاذ مجلس النواب بوصفه سلطة تشريعية ورقابية “وقفة جادة مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة ، بالتنسيق مع النائب العام، وذلك على الرغم من عدم إرسال الديوان نسخة من تقريره للمجلس كما يفترض كون الأول يتبع السلطة التشريعية”.

وأضاف إفحيمة، في تصريحات صحفية، إنّه لا يتصور مع ضخامة الأرقام التي وردت في التقرير “أن يتوانى البرلمان عن دوره الرقابي”، متوقعًا “لجوء المجلس أولاً لدراسة وتدقيق معلومات التقرير من قبل لجانه المختصة، ومراجعة ذلك مع ما يتم تقديمه حالياً من ردود أفعال وزراء ومسؤولي حكومة الدبيبة، قبل مباشرة إجراءاته الإدارية والقانونية بالتنسيق مع النائب العام”.

فيما استبعد افحيمة ما طرح بشأن إمكانية توظيف قيادات البرلمان وأعضائه بشكل عام للتقرير كسلاح ضد حكومة الدبيبة، غير أنّه لم ينف أنّ “البعض داخل البرلمان قد يعمل على تهييج الرأي العام في الشارع، والتأثير على وجهات نظر بعض الأعضاء بالمجلس لتوجيه الدفة نحو اتخاذ قرارات تهدف لتعزيز مصالح خاصة به”وفق قوله.