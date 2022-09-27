صالح: إقرار الحد الأدنى للأجور وتأجيل انتخاب نائب لرئيس البرلمان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 September, 2022

أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن النواب أقروا الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 دينار في مشروع قانون المرتبات الموحد الذي يشمل جميع القطاعات العامة والخاصة.

وأكد صالح خلال جلسة النواب الرسمية التي عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي تأجيل التصويت على انتخاباب النائب الثاني لرئيس المجلس بموجب طلب من نواب الجنوب.

كما أكد صالح أنه سيتم استدعاء رئيس الحكومة المنتخبة من النواب فتحي باشاغا لحضور الجلسة المقبلة.

واتخذ أعضاء مجلس النواب في جلسة 15 سبتمبر بمدينة بنغازي تسعة قرارات أبرزها تكليف عبدالله أبورزيزة رئيساً للمحكمة العُليا وأيضا إعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضوية مجلس النواب وكذلك قبول إستقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم.

كما خلصت جلسة مجلس النواب إلى توجيه نداء للنواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.