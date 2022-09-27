ارتفاع الدولار وتراجع اليورو أمام الدينار في السوق الموازية

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وزاد سعر الدولا إلى 5.27 دينار مقابل 5.22 دينار أمس، حسب تجار وصفحات على مواقع التواصل.

وثبت الجنيه الإسترليني عند 6.12 دينار، بينما انخفض سعر صرف اليورو إلى 5.09 دينار مقابل 5.11 دينار أمس.

واستقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي، وهي الأسعار ذاتها المسجلة الأحد، فيما تراجع سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 206 دنانير من 207 دنانير أمس.