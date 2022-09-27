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عاجل ..مجلس النواب يقرر الأدنى للمرتبات 1000 دينار في مشروع قانون المرتبات الموحد 

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 27 سبتمبر 2022 (وال) _ قرر مجلس النواب الليبي، خلال جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، تحديد الحد الأدنى للمرتبات ب1000 دينار في مشروع قانون المرتبات الموحد، الذي يشمل جميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص. وكان رئيس المجلس قد دعا الخميس الماضي أعضاء المجلس لحضور هذه الجلسة. وحسب الدعوة فإنه سيتم خلال هذه الجلسة انتخاب النائب الثاني […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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