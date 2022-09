ليبيا – ناقش رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا أداء وزارات المواصلات والنقل والكهرباء والطاقات المتجددة والحكم المحلي بالحكومة وخطط عملها ومشاريعها.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار تابعته صحيفة المرصد، أكد أن المناقشة تمت خلال اجتماع عقده باشاآغا مع الوزراء عبد الحكيم الغزيوي وعوض البدري سامي الضاوي، وفيه قدموا عرضًا للمشاريع المدرجة تحت التنفيذ، لصيانة الطرق المتهالكة وإنشاء أخرى جديدة بجودة عالية داخل المدن أو رابطة ببعضها.

وأضاف البيان: إن حكومة الاستقرار ساعية إلى وضع حلول جذرية لأزمة الكهرباء عبر مناقشة احتياجات قطاعها وإجراء صيانات مستعجلة لكوابل الجهد العالي وسد العجز في الجبل الأخضر استعدادًا لفصل الشتاء وتمويل مشروعات التوليد من الطاقة الشمسية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها.

وتابع البيان: إن المجتمعين بحثوا مقترحات مشاريع في البلديات ضمن ميزانية وزارة الحكم المحلي التنموية ومدى جاهزية الأخيرة لانطلاق انتخابات المجالس البلدية، مع تقديم جدول زمني مقترح لذلك وعرضه على الحكومة واعتماده وإصدار قرار بتشكيل اللجنة المركزية المعنية.

Shares

The post باشاآغا يبحث سبل وضع حلول جذرية لأزمة الكهرباء first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية