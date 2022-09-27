عقيلة صالح يرد على نائب اتهمه بالتزوير

الوطن| رصد

أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أنه لن يحضر جلسة انتخاب نائب رئيس المجلس، بسبب اتهامه بالتزوير من مرشح للمنصب.

وقال عقيلة صالح، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، إنه “يتنحى عن حضور جلسة انتخاب نائب رئيس المجلس لأن أحد المرشحين للمنصب اتهمهني بالتزوير”.

وأضاف عقيلة صالح: “لا يمكنني أن أجلس معه في سُدة واحدة في الرئاسة.. (هو) أصدر بيان رسمي قال فيه إنني مزوِّر”.

وأشار عقيلة صالح إلى تأجيل مناقشة انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس إلى الجلسة المقبلة.