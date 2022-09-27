بدعم مالي من ألمانيا.. «يونيسف» تنتهي من تجديد مدرسة «شهداء الحرية» في السواني

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من التجديد الشامل لمدرسة «شهداء الحرية» في بلدية السواني.

وقالت المنظمة في بيان، إن عملية التجديد ستمكن 449 طالبًا من التعلم في بيئة تعليمية محمية وآمنة وممتعة ومرحبة، منبهة إلى مشاركة وزارة التعليم بدعم مالي من الحكومة الألمانية في الأعمال.

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وشملت الأعمال تجديد مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة في المدرسة، ودهان النوافذ والأبواب، فضلا عن بناء نظام تظليل في ساحة المدرسة، وتركيب معدات تحلية مياه الشرب. وقالت المنظمة الدولية إن البنية التحتية المتطورة والخدمات الخاصة بالمياه والصرف الصحي والنظافة ضرورية لتعزيز بيئة صحية يمكن لجميع الأطفال فيها الوصول إلى إمكاناتهم الأكاديمية الكاملة.

افتتاح مدرسة شهداء الحرية بعد تجديدها، 27 سبتمبر 2022. (منظمة يونيسف)

افتتاح مدرسة شهداء الحرية بعد تجديدها، 27 سبتمبر 2022. (منظمة يونيسف)

افتتاح مدرسة شهداء الحرية بعد تجديدها، 27 سبتمبر 2022. (منظمة يونيسف)

افتتاح مدرسة شهداء الحرية بعد تجديدها، 27 سبتمبر 2022. (منظمة يونيسف)