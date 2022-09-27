باشاغا يبحث أداء وزارات الصناعة والزراعة والثروة البحرية والاستثمار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 September, 2022

عقد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، اجتماعاً ضم وزير الصناعة والمعادن امحمد عبد القادر السعيدي، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس العرفي، ووزير الثروة البحرية علي بن يونس، ووزير الاستثمار علي السعيدي القايدي.

واطلع رئيسُ الحكومة على أداء الوزارات وخطط عملها، ومناقشة ملفات خدمية من بينها إحالةُ بعض المصانع المهمة التي لديها شهادات عقارية إلى وزارة الصناعة.

واستعرض الاجتماع ملف الأعلاف وضرورة وضع حلول له بشكل عاجل ودور المصرف الزراعي في مساعدة المزارعين، وإعداد مقترح للبدء بزراعة محصول القمح لتحقيق إنتاج للدقيق بما يكفي حاجة السوق المحلي، فضلاً عن دعم الشرطة الزراعية وتوفير احتياجاتها.

وتطرق الاجتماع إلى ملف الجهات التابعة لوزارة الثروة البحرية وإعادة هيكلتها ووضع خطة عمل لها.

وفيما يتعلق بوزارة الاستثمار والجهات التابعة لها أمّن الاجتماع على ضرورة تفعيل البورصة المالية بغية إنعاش السوق المحلي.

وفي سياق منفصل بحث وَزير الداخليـة بِالحكومة الليبية عصام أبوزريبة معَ مُدير أمن الربيانة المشاكل وَالعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني بِالمُديريِّة وَإيجاد الحلُول لها وَتذليل كافة الصعوبات التي تعترض سيّر العمل.

وَأكدَ وزير الداخلية فِي نهاية الاِجتماع أنه سيتم دعم المُديريِّة بِكافة السُبل حتى يتم القضاء على الجريمة بِالمنطقة.