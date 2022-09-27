مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (02) حالة كورونا ولا وفيات 

العنوان – طرابلس

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل عدد (02) إصابة كورونا، دون تسجيل أي وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز عبر حسابه في “فيسبوك” أنه تسلم أمس الإثنين، عدد (97) عينة أظهرت النتائج أن من بينها عدد (95) عينة سالبة.

وأشار مركز مكافحة الأمراض إلى أن نسبة الحالات الموجبة (02 %) ، مؤكدًا أنه تم تسجيل عدد (04) حالات شفاء ولا حالات حرجة.

وذكر المركز أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بلغ 506.988 حالة والحالات النشطة 48 حالة والمتعافين 500.503 حالة، والوفيات 6.437 حالة.