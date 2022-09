الصغير عن تقرير ديوان المحاسبة: لماذا ترك شكشك الجميع يمضون في تجاوزاتهم وينفقون كل تلك الأموال؟

ليبيا – حذر وكيل وزارة الخارجية الأسبق في الحكومة المؤقتة، حسن الصغير، من التوظيف السياسي لتقرير ديوان المحاسبة السنوي من قبل دول نافذة في الساحة الليبية.

الصغير توقع في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن يتجه سفراء بعض هذه الدول في أول لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لإثارة شبهات الفساد المتضمنة بالتقرير، وتذكيره بضرورة وجود شفافية وعدالة في توزيع الثروة والحوكمة الرشيد.

واستبعد أن يكون لخصوم الدبيبة، سواء مجلس النواب أو قيادات حكومة فتحي باشاآغا، أي دور في تصعيد ردود الفعل الغاضبة حول التقرير في الوقت الراهن، قائلًا: “إن سياسة هؤلاء خلال الفترة الماضية لم تظهر مهارة في توظيف الفرص”.

ورأى الصغير أن رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مسؤول بدوره عن هذه التجاوزات أيضًا، لا سيما أنه كان منافسًا سابقًا للدبيبة في سباق الانتخابات الرئاسية، قبل تأجيلها نهاية العام الماضي، مضيفًا: “شكشك لم يفعل يومًا ما يتمتع به من صلاحيات الرقابة الممنوحة له”.

وتساءل الصغير: “لماذا ترك الجميع يمضون في تجاوزاتهم إلى النهاية وينفقون كل تلك الأموال؟ ولماذا لم يطالب من أشارت إليهم التقارير السابقة بارتكاب التجاوزات برد الأموال؟”.

