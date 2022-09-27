وزيرا خارجية تونس والجزائر يؤكدان رفض التدخلات الخارجية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 September, 2022

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، رفض كلّ أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين على هامش مشاركتهما في الجزء رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحتضنها نيويورك من 20 إلى26 سبتمبر2022 .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن الوزيرين أكدا أيضا على أهمية مواصلة الجهود لمساعدة الأطراف الليبية على التوصّل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار، تنهي الأزمة وتعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وتحفظ سيادتها ووحدتها.