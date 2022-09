افحيمة: لا أتصور مع ضخامة الأرقام التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة أن يتوانى البرلمان عن دوره الرقابي

ليبيا – توقع عضو مجلس النواب صالح افحيمة اتخاذ البرلمان وقفة جادة لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، بالتنسيق مع النائب العام، وذلك رغم عدم إرسال الديوان نسخة من تقريره للمجلس، كما يفترض، كون الأول يتبع السلطة التشريعية.

افحيمة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال إنه لا يتصور مع ضخامة الأرقام التي وردت في التقرير أن يتوانى البرلمان عن دوره الرقابي.

وتوقع افحيمة أن يلجأ المجلس أولًا لدراسة وتدقيق معلومات التقرير، ومراجعة ذلك مع ما يتم تقديمه حاليًا من ردود أفعال وزراء ومسؤولي حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، قبل مباشرة إجراءاته الإدارية والقانونية بالتنسيق مع النائب العام.

