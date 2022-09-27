الزنتوتي: جلسة مجلس الأمن المغلقة قد تجد الحل النهائي للمشكلة الليبية

الوطن|رصد

أكد عضو المؤتمر الوطني السابق عبدالمجيد الزنتوتي، أن جلسة مجلس الأمن المغلقة بعد غد الخميس قد تكون مختلفة عن غيرها من الجلسات السابقة.

وقال الزنتوتي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “إن تلك الجلسة بها الجديد عن المشهد الليبي المعقد، إذا اتفقت الدول مع بعضها المنتمية لمجلس الأمن والتي لديها مصالح بليبيا أو اتفقوا على تقاسم مصالحهم دون اختلاف“.

وختم عضو المؤتمر الوطني السابق موضحًا أنه قد ينتج عن تلك الجلسة قرارات الحل النهائي للمشكلة الليبي المستمرة منذ سنوات.