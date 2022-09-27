الصغير: شكشك مسؤول عن التجاوزات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة

أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق في الحكومة المؤقتة، حسن الصغير، أن رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مسؤول بدوره عن التجاوزات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة السنوي، لا سيما أنه كان منافسًا سابقًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، في سباق الانتخابات الرئاسية، قبل تأجيلها نهاية العام الماضي، قائلًا: “شكشك لم يفعل يومًا ما يتمتع به من صلاحيات الرقابة الممنوحة له”.

واستبعد الصغير في تصريحات صحفية لصحيفة الشرق الأوسط، أن يكون لخصوم الدبيبة، سواء مجلس النواب أو قيادات حكومة فتحي باشاآغا، أي دور في تصعيد ردود الفعل الغاضبة حول التقرير في الوقت الراهن، قائلًا: “إن سياسة هؤلاء خلال الفترة الماضية لم تظهر مهارة في توظيف الفرص”.

وتساءل الصغير: “لماذا ترك الجميع يمضون في تجاوزاتهم إلى النهاية وينفقون كل تلك الأموال؟ ولماذا لم يطالب من أشارت إليهم التقارير السابقة بارتكاب التجاوزات برد الأموال؟”.

وتوقع في الصغير، أن يتجه سفراء بعض هذه الدول في أول لقاء مع الدبيبة لإثارة شبهات الفساد المتضمنة بالتقرير، وتذكيره بضرورة وجود شفافية وعدالة في توزيع الثروة والحوكمة الرشيد، محذرًا لما أسماه بالتوظيف السياسي للدول الفاعلة في ليبيا لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة.