مالطا: على إيطاليا التنسيق معنا في معالجة قضية المهاجرين من ليبيا

توقع وزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري، أن تبدأ الحكومة الإيطالية اليمينية الجديدة تغيير سياسة الهجرة في البلاد قريبًا، بعد أن تعهدت زعيمتها المحتملة جورجيا ميلوني بمنع رسو قوارب المهاجرين في إيطاليا.

وحذّر كاميليري وفق تصريحات نقلتها صحيفة التايمز المالطية من أنه “لا توجد طريقة” يمكن بها معالجة أزمة قوارب المهاجرين إذا لم يعمل البلدان (إيطاليا ومالطا) معًا.

وقال بعد ساعات من ظهور النتائج الأولى للانتخابات التي أشارت إلى فوز حزب جورجيا ميلوني: “من المحتمل أن تبدأ إيطاليا في تجربة تحول في السياسة حول هذا الموضوع المهم في وقت مبكر من السلطة التشريعية”.

وأضاف كاميليري: “تشترك مالطا وإيطاليا في نفس التحديات في وسط البحر الأبيض المتوسط، ولا توجد وسيلة لمواجهة هذه التحديات إذا لم نعمل معًا”.

وتابع، “يجب بذل الجهود في سياق عضويتنا في الاتحاد الأوروبي، وكذلك علاقتنا مع الدول المجاورة مثل ليبيا وتونس”.