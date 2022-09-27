وزير الداخلية يبحث الأوضاع الأمنية داخل منطقة الجفارة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 September, 2022

بحث وزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي اليوم الثلاثاء مع مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف الأوضاع الأمنية داخل منطقة الجفارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الأمنية داخل منطقة الجفارة والجهود الأمنية التي يبذلها أعضاء المديرية في حفظ الأمن، بالإضافة إلى جهود أعضاء القافلة الأمنية المشتركة في ضبط المجرمين والمطلوبين لمراكز الشرطة والنيابات العامة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل ووضع الحلول لها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الأمنية لأهالي وسكان منطقة الجفارة.

واستعرض مدير الأمن سير العمل ضمن الخطة الأمنية المشتركة بمشاركة كافة مكونات المديرية وفروع الأجهزة الأمنية العاملة داخل منطقة الجفارة لحفظ الأمن والمجاهرة به داخل المنطقة.