زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين إلى 1000 دينار ليبي

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صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين إلى ألف دينار ليبي.

وقال، رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، خلال الجلسة المنعقدة في بنغازي، إن القرار ينطبق على العاملين في القطاع العام والخاص.

وأضاف عقيلة، إن الإمكانيات المتاحة للدولة في هذه الفترة لا تسمح برفع الحد الأدنى للمرتبات لأكثر من ألف دينار.

وناقش المجلس، في جلسته الرسمية اليوم مشروع قانون المرتبات الموحد، وقال عقيلة إن المقترح يمكن أن يتداول في عدة جلسات.

هذا وتم تأجيل بند انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.