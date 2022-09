خلال لقائها السايح.. السفيرة البريطانية تجدد دعم بلادها للانتخابات

ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الإثنين سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، والوفد المرافق لها في ديوان مجلس المفوضية

السفيرة اطلعت خلال الزيارة على ما تقوم به المفوضية من أعمال تصب في تطوير مختلف مجالات العملية الانتخابية وتضعها في مستويات عالية من الجهوزية.

كما استعرض اللقاء أوجه الدعم والتعاون الفني الموجه عبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتبادل وجهات النظر بشأن مدى جدوى هذا الدعم في إرساء المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية.

وخلال اللقاء أكدت هورندال تجديد دعمها وحكومتها للانتخابات المرتقبة، مثمنةً الجهود التي اضطلعت بها في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها.

