تطورات الساحة الليبية على طاولة المبعوث الفرنسي والنايض

الوطن|رصد

التقى رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، لمناقشة عدد من القضايا وعلى رأسها الحاجة الماسة إلى الحفاظ على سيادة ووحدة وأمن وسلامة المواطنين الليبيين ومواردهم ومعيشتهم ، وإنهاء جميع أشكال العنف والنزاع المسلح.

وناقش الطرفان الحاجة إلى العمل مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد لتنشيط العملية السياسية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل، وتفعيل مقترح إحياء ليبيا للإستعانة بالقضاء الليبي للتغلب على الانسداد السياسي الحالي ، لا سيما بعد التسليم السلس لقيادة المحكمة العليا.