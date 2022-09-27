عقيلة: بلغت بإحالة 140 شخصا للنائب العام للتحقيق بتهمة الفساد

العنوان

كشف، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، عن إحالة 140 شخصًا للنائب العام بمتهمة الفساد.

وقال عقيلة، خلال المداولات في جلسة مجلس النواب اليوم في بنغازي، “بُلغت بإحالة 140 شخص للنائب العام متهمين في قضايا فساد”.

يأتي ذلك بينما أصدر كل من ديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية تقريرهما السنوي للعام 2021.

وأظهر التقريرين وجود حالات فساد مالي وإداري طالت مجلس وزراء حكومة الوحدة والوزارات التابعة لها، إضافة إلى الوزراء ووزير الحكومة.

وقال عقيلة، نطالب النائب العام بتحريك الدعوى القضائية ضد من وردت أسماءهم في تقارير الأجهزة الرقابية، ويجب استدعاء رؤساء الأجهزة الرقابية في الجلسة القادمة.