المياة والصرف الصحي تُخصص هاتفًا لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن الأمطار

قال الناطق باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم، إن الشركة قامت بتخصيص هاتفا لاستقبال بلاغات المواطنين، حول الأمطار المتوقعة.

وأوضح كريم في تصريحات صحفية، أن الشركة وفرت تجهيزات لهطول الأمطار اليوم بحسب الإمكانيات المتوفرة لديها بالرغم من تهالك الآليات.

وأرجع كريم أسباب غرق غرف تصريف مياه الأمطار، لسرقة ما وصفهم بضعاف النفوس لأغطية غرف الصرف الصحي، وانهيار البنى التحتية نتيجة عدم استيعابها لمياه الأمطار.

ولفت كريم إلى أن الشركة في انتظار تنفيذ وعود الحكومة بشأن دعم الشركة، متمنيًا أن يتم ذلك في أسرع وقت.

وطالب كريم صناع القرار في الدولة استكمال البنى التحتية وتطويرها.