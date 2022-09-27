“الماهري”: لدغة عقرب تقتل طفلة من العوينات

أعلنت حليمة الماهري، الناطقة باسم مركز سبها الطبي، وفاة طفلة تُدعى «إلهام» نتيجة لدغة عقرب، بعد وصولها من مدينة العوينات.

وقالت «الماهري» في تصريح صحفي إن “الطفلة وصلت من مدينة العوينات، مساء السبت، وتلقت 5 أمصال مضادة للسم، ودخلت العناية الفائقة، وتوفيت في اليوم الثاني”.

وأشارت إلى أن “المركز استقبل في اليوم ذاته 5 حالات أخرى لأعمار متفاوتة، غادروا المركز بعد تلقيهم الحقن اللازمة”.

ولفتت إلى أن “عقرب فزان كانت متواجدة في فترة الملكية، وتم القضاء عليها في سبعينيات القرن الماضي، عندما تم التعاقد مع شركة فرنسية لمكافحتها”.

وختمت موضحة أن “عودة عقرب فزان مرة أخرى بعدما تم القضاء عليها في سبعينات القرن الماضي، نتيجة عدم توفر أمصال مضادة للدغاتها”.