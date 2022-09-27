حفتر يزور وادي الشاطئ (صور)

زار القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، أمس الإثنين، منطقة وادي الشاطئ.

والتقى حفتر خلال الزيارة مجلس مشائخ وأعيان وادي الشاطئ، والمجلس الأعلى لقبائل فزان والبلديات، وممثلين عن قبائل الجبل الغربي، وفق منشور عبر صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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مجلس مشايخ وادي الشاطئ: حفتر حث على قيام انتفاضة شعبية سلمية كبيرة

وفي السياق نفسه، أفاد منشور عبر صفحة مجلس مشائخ وأعيان وادي الشاطئ على «فيسبوك»، بأن احتفالًا أقيم للمشير حفتر بالساحة الشعبية بالمنطقة، بحضور «أهالي منطقة وادي الشاطئ والمناطق المجاورة».

وأفاد المجلس بأن الاحتفال شهد إلقاء عدة كلمات من الحضور وبعض العروض الفنية والشعر الشعبي، لافتًا إلى أن حفتر ألقى كلمته للجماهير التي «حث فيها على قيام انتفاضة شعبية سلمية كبيرة لانتزاع الحقوق وإعلان إدارة الشعب الليبي صاحب السيادة والقرار».

جانب من زيارة المشير خليفة حفتر إلى وادي الشاطئ، الإثنين 26 سبتمبر 2022 (صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة على فيسبوك)

جانب من زيارة المشير خليفة حفتر إلى وادي الشاطئ، الإثنين 26 سبتمبر 2022 (صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة على فيسبوك)

جانب من زيارة المشير خليفة حفتر إلى وادي الشاطئ، الإثنين 26 سبتمبر 2022 (صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة على فيسبوك)

جانب من زيارة المشير خليفة حفتر إلى وادي الشاطئ، الإثنين 26 سبتمبر 2022 (صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة على فيسبوك)

جانب من زيارة المشير خليفة حفتر إلى وادي الشاطئ، الإثنين 26 سبتمبر 2022 (صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة على فيسبوك)

جانب من زيارة المشير خليفة حفتر إلى وادي الشاطئ، الإثنين 26 سبتمبر 2022 (صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة على فيسبوك)

جانب من زيارة المشير خليفة حفتر إلى وادي الشاطئ، الإثنين 26 سبتمبر 2022 (صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة على فيسبوك)

جانب من زيارة المشير خليفة حفتر إلى وادي الشاطئ، الإثنين 26 سبتمبر 2022 (صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة على فيسبوك)

جانب من زيارة المشير خليفة حفتر إلى وادي الشاطئ، الإثنين 26 سبتمبر 2022 (صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة على فيسبوك)