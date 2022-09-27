وزير العدل “يُشيد” بأهمية البيت الوظيفي التابع للوزارة

الوطن|متابعات
أجرى وزير العدل بالحكومة الليبية، خالد مسعود، جولة تفقدية لبعض الجهات والإدارات التابعة للوزارة. حيث شملت الزيارة البيت الوظيفي.
وأشاد “مسعود” بأهمية البيت الوطيفي كمرفق خدمي لما يقدمه من تسهيلات لأعضاء الجهاز القضائي في كافة ربوع الوطن.
وشملت الزيارة مركز البحوث والخبرة القضائية ببنغازي، لكافة إداراته والأقسام العاملة به بما فيها معامل التحاليل والتي يصب أصل عملها في إرساء قواعد العدالة وارجاع الحقوق لأصحابها ، مؤكداً للجميع على أهمية هذا الصرح في خدمة العدالة.
واطلع خلال هذه الزيارة على كافة الاحتياجات الضرورية العاجلة والتي يعزز توفيرها سير العمل بما يخدم الصالح العام.
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