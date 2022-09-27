وزير العدل “يُشيد” بأهمية البيت الوظيفي التابع للوزارة

الوطن|متابعات

أجرى وزير العدل بالحكومة الليبية، خالد مسعود، جولة تفقدية لبعض الجهات والإدارات التابعة للوزارة. حيث شملت الزيارة البيت الوظيفي.

وشملت الزيارة مركز البحوث والخبرة القضائية ببنغازي، لكافة إداراته والأقسام العاملة به بما فيها معامل التحاليل والتي يصب أصل عملها في إرساء قواعد العدالة وارجاع الحقوق لأصحابها ، مؤكداً للجميع على أهمية هذا الصرح في خدمة العدالة.