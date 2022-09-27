بنغلاديش تدعو إلى إبرام مذكرة تفاهم مع ليبيا لتنظيم تنقُّل الأيدي العاملة بين البلدين

التقى وزير العمل والتأهيل علي العابد، بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، اليوم الثلاثاء، سفير بنغلاديش لدى ليبيا شميم الزمان، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وملف العمالة الوافدة.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة العمل والتأهيل على فيسبوك، استعرض اللقاء العلاقات التي تجمع الشعبين الصديقين، مشيرة إلى أن العابد أكد من جهته حرص الوزارة على تسوية أوضاع كافة العمالة الأجنبية وفق القوانين والتشريعات المعمول بها بما في ذلك العمالة البنغالية.

وأوضح العابد للسفير بأن سوق العمل الليبية تضم أعدادًا من العمالة البنغالية في مجالات عديدة، مشددًا على أهمية التوعية للعمالة حتى لا تكون ضحية الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والهجرة غير شرعية.

وشدد العابد على دور منصة الوافد، في هذا الشأن، داعيًا جميع الوافدين للعمل في ليبيا إلى ضرورة الدخول عبر الطرق الشرعية وعبر المنصة التي بدأت بالعمل بشكل رسمي؛ وفق وزارة العمل والتأهيل.

من جانبه أكد السفير البنغالي على الدور الذي تبذله وزارة العمل والتأهيل بخصوص العمالة، مثنيًا على منصة وافد الرقمية، كما أكد رغبة بلاده في توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين في البلدين لتنظيم تنقل الأيدي العمالة، مؤكدًا على أنه ستكون هناك زيارة قريبة لوزير العمل البنغلادشي في الآونة القريبة المقبلة.

وأبدت بنغلاديش رغبتها في توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا لتنظيم تنقُّل الأيدي العاملة بين البلدين.