شركة المياه: جاهزون للأمطار وخصصنا هاتفا للبلاغات

أشاد الناطق باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم، بالتجهيزات لهطول الأمطار اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذه التجهيزات بحسب الإمكانيات المتوفرة لدى الشركة بالرغم من تهالك الآليات.

وقال “كريم”، في تصريحات صحفية، أنه تم تخصيص هاتف لاستقبال بلاغات المواطنين عن مختنقات الطرقات وفي انتظار تنفيذ ما وعدتنا به الحكومة بشأن دعم الشركة، ونتمنى أن يتم ذلك في أسرع وقت.

وأضاف، من الأسباب الرئيسية لغرق غرف تصريف مياه الأمطار والمختنقات المرورية في الطرقات العامة، عدم وعي المواطن في المحافظة على البيئة وسرقة ضعاف النفوس لأغطية غرف الصرف الصحي، وانهيار البنى التحتية نتيجة عدم استيعابها لمياه الأمطار، ونأمل من صناع القرار في الدولة استكمال البنى التحتية وتطويرها.