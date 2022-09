ليبيا – قال عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو إنّ المدينة تشهد عودة أزمة الوقود الخانقة بعد انفراجها لفترة قصيرة.

ماتكو أكد في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن السوق السوداء أصبحت المصدر الوحيد للتزود بالوقود في البلدية، محملًا الحكومة تبعات عودة أزمة نقص البنزين في المنطقة الجنوبية.

