مشايخ وأعيان قبيلتي أرفاد وبوضاوي يكرمان عقيلة صالح تقديراً لجهوده الوطنية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مشايخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة ارفاد، حيث قام صالح بزيارة لمنطقة التميمي بناء على دعوة من قبيلة ارفاد.

وخلال اللقاء كرم أعيان ومشايخ وشباب قبيلة ارفاد عقيلة صالح بدرع تكريمي تقديراً لجهوده الوطنية.

والتقى عقيلة صالح أيضًا أعيان ومشايخ وشباب قبيلة بوضاوي، بحضور عدد من مشايخ وأعيان المنطقة الممتدة من طبرق إلى الأبرق.

وقدمت قبيلة بوضاوي درع الوفاء لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، تقديراً لجهوده الوطنية ومواقفه الراسخة في خدمة الوطن.