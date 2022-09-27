الخطوط التونسية: تحفيض أسعار رحلات طرابلس مستمرة ونتعرض لعملية تكذيب

أكدت شركة الخطوط الجوية التونسية مواصلة تقديم عرضها الماسي حول تخفيض تذاكر السفر في رحلات «طرابلس _تونس_ لندن» والعكس، نافية ما تداولته بعض صفحات التواصل الإجتماعي حول عدم مصداقية الشركة تجاه هذه الأسعار.

وذكرت الشركة، في بيان لها، “شركة الخطوط التونسية تواصل تقديم عرضها الماسي حول التخفيض في هذه الوجهات “طرابلس _تونس_ لندن” و”طرابلس _تونس_ روما”، وأن العرض المقام لدى الشركة ما زال ساريا حتى 1 أكتوبر المقبل.

وعبرت الشركة عن استنكتارها للتكذيب والتشويه للأخبار المتداولة لدى بعض صفحات التواصل الإجتماعي حول عدم مصداقية الشركة تجاه هذه الأسعار، مؤكدا ترحيبها بكافة القاصدين وأنها تتمنى لهم رحلة سعيدة.