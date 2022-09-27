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الويبة: فُتحت الاعتمادات لعدد 5 شركات لتوريد الكتاب المدرسي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية كامل الويبة حصولهم على موافقة ديوان المحاسبة لتوريد الكتاب المدرسي، حيث فُتحت الاعتمادات لعدد 5 شركات لتوريد الكتب تباعًا.

الويبة قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن الكتب ستصل مع بداية العام الدراسي، ولن يكون هناك عجز في المقررات الدراسية.

وتابع: “لقد شرعنا في توزيع المتوفر لدينا على مراقبات التعليم بالبلديات كافة”.

ونوّه إلى أنه سيتم العمل هذا العام على توفير احتياجات العام المقبل في ديسمبر القادم.

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صحيفة المرصد الليبية

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